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Четыре выходных дня: рабочий день 27 января будет перенесен

Четыре выходных дня: рабочий день 27 января будет перенесен

По случаю Дня вооруженных сил Армении будут 4 дня отдыха.

Понедельник, 27 января, будет перенесен на субботу 1 февраля. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства. В результате получается четыре выходных дня - 25, 26, 27 и 28 января.

Вице-премьер Тигран Авинян отметил, что принятие решения обусловлено необходимостью организации отдыха граждан в связи с праздниками Республики Армения, а также надлежащей подготовки к мероприятиям в день, предшествующий Дню армии 28 января.




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