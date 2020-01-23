Генеральный секретарь ООН

Антониу Гутерреш заявил, что в настоящий момент есть четыре "всадника Апокалипсиса", угрожающих миру.

"Я вижу "четырех всадников" среди нас – четыре надвигающиеся угрозы, которые подвергают опасности прогресс XXI века и создают угрозу возможностям XXI века", - сказал Гутерреш на Генассамблее ООН. Его заявление приводится на сайте организации.

По словам Гутерреша, первым всадником является "высочайшая геостратегическая напряженность". Генсек ООН подчеркнул, что разрушительные конфликты ведут к широкомасштабным людским страданиям, наблюдается рост ядерной угрозы,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Вторым "всадником", как он заявил, предстает климатический кризис. Гутерреш обратил внимание на то, что наблюдается рост средней температуры в мире, миллионы видов живых существ оказались под угрозой исчезновения.

Третьим "всадником" Гутерреш назвал "растущее глобальное недоверие". Он заявил, что в мире падает доверие к политическим учреждениям; два из трех человек живут в странах, где растет неравенство; все больше и больше человек сомневаются в пользе глобализации.

Последним "всадником", согласно заявлению генсека ООН, является "темная сторона цифрового мира". Гутерреш подчеркнул, что новые технологии используют для преступлений, разжигания ненависти, распространения ложной информации и эксплуатации людей.