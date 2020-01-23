Итальянский депутат в своем выступлении обратился к теме погромов армян в Баку

Итальянский депутат, представитель партии «Лига Севера» Джулио Чентемеро выступил в законодательном органе Италии с речью в связи с 30-летием погромов армян в Баку. В своей речи депутат напомнил о преступлениях против человечества, совершенных в январе 1990 года в отношении армянского населения.

«Ровно 30 лет назад, с 13 по 19 января 1990 года в Баку над армянами были осуществлены погромы и депортация, основываясь на этническом признаке. Погромы были устроены Народным фронтом Азербайджана под покровительством местных властей.

Несмотря на то, что после Сумгаитских событий 1988 года большая часть армянского населения, проживавшего на территории этой бывшей советской республики, решила покинуть свои дома, в начале 1990 года там еще проживало 35-40 тысяч армян. Намного меньше, чем было зарегистрировано там к концу 1980-ых - 300 000 армян.

Точное число жертв погромов посчитать не удалось, местные власти пытались скрыть эти факты. Согласно некоторым международным правозащитным организация жертвами насилия стали более 450 человек. Тысячи жителей потеряли все свое имущество, в том числе множество евреев, русских и представителей других наций, только потому, что они визуально были похожи на армян. Спасшиеся от погромов в качестве беженцев нашли убежище в разных странах мира, пополняя ряды диаспоры.

В течение истории Баку армян подвергали погромам три раза — в 1905, 1918 и 1990 годах.

Европейский парламент в своих резолюциях от 1988, 19990 и 1991 годов осудил погромы армян. Погромы и их последствия зафиксировал в 2002 году председатель Комиссии по беженцам США Билл Фрейлик. 27 июня 1990 года в New York Times было опубликовано письмо, направленное международной общественности, которое подписали 133 авторитетных ученых и правозащитников из США, Канады и Европы, объявившие протест в связи с убийствами и погромами армян в Баку.

Вышеуказанные преступления, также, как и все преступления в течение истории, необходимо помнить и не скрывать при помощи какой-либо пропаганды. Человечество должно помнить про них, чтобы такие события не повторились».