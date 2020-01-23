Зариф заявил, что Иран открыт для диалога с соседями

Тегеран открыт для диалога с соседними государствами ради восстановления безопасности и стабильности в регионе. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Иран остается открытым для диалога со своими соседями, и мы заявляем о своей готовности участвовать в любой дополнительной работе, которая отвечает интересам региона", - написал глава МИД Ирана на своей странице в Twitter. По словам Зарифа, Тегеран "приветствует любой шаг, который возрождает надежды народов региона и приносит им стабильность и процветание",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В среду руководитель администрации иранского президента Махмуд Ваези отметил, что "есть различия между отношениями Тегерана с Вашингтоном и Эр-Риядом". По мнению иранского чиновника, разрешение противоречий с Саудовской Аравией "пойдет на пользу всему Ближнему Востоку".