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Зариф заявил, что Иран открыт для диалога с соседями

Зариф заявил, что Иран открыт для диалога с соседями

Тегеран открыт для диалога с соседними государствами ради восстановления безопасности и стабильности в регионе. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Иран остается открытым для диалога со своими соседями, и мы заявляем о своей готовности участвовать в любой дополнительной работе, которая отвечает интересам региона", - написал глава МИД Ирана на своей странице в Twitter. По словам Зарифа, Тегеран "приветствует любой шаг, который возрождает надежды народов региона и приносит им стабильность и процветание",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В среду руководитель администрации иранского президента Махмуд Ваези отметил, что "есть различия между отношениями Тегерана с Вашингтоном и Эр-Риядом". По мнению иранского чиновника, разрешение противоречий с Саудовской Аравией "пойдет на пользу всему Ближнему Востоку".

 

 

 




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