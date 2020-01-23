Никол Пашинян разъяснил свое предложение о  скотобойнях

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в ходе заседания правительства уточнил свое предложение о переходе к системе убоя скота на бойнях, о чем он говорил 22 января с трибуны Национального собрания.

“Вчера я говорил о ситуации, связанной со скотобойнями, я хочу уточнить этот разговор, так как, насколько я понимаю, реакция на наше предложение со стороны конкретных кругов общества не отрицательна, но я хочу уточнить, о чем мы договорились. До заседания 6 февраля мы вновь рассмотрим, изучим наши программы субсидируемых кредитов, которые и сегодня могут в льготном порядке финансировать скотобойни и, плюс к этому, и лизинговые программы, в которых, полагаю, должно быть место для этого, также необходимо открыть мобильные скотобойни, чтобы для граждане могли приобрести их по лизингу. Будет составлена предпочтительная карта распределения и плотности в Армении, и мы адресно будем финансировать, сделаем так, чтобы эти потенциальные бойни имели необходимое и разумное распределение, чтобы в областях был соразмерный доступ к скотобоен”, - сказал премьер-министр.

Как сообщает «Арменпресс», он добавил, что в течение этого времени они будут принимать предложения о том, чем еще они могут дополнить пакет, чтобы он действовал более эффективно.

“И в результате всего этого мы договариваемся, что до 1 июля самые суровые условия будут только по отношению к супермаркетам Еревана и объектам общественного питания Еревана. В остальных местах мы оставляем ситуацию такой, какой была де-факто до этого урегулирования, при условии, что с 1 июля вся республика перейдет на эту новую систему и независимо ни от чего, больше не будет никаких акций протеста. Если это условие приемлемо для наших любимых соотечественников, проводящих сегодня акции протеста, или, по крайней мере, они согласны с тем, чтобы мы договорились об этом, мы примем это решение до 1 июля, и это должно быть нашим соглашением. Если выяснится, что оно неприемлемо, мы, открывая эти кредитные программы, должны будем сказать, что это условие действует с сегодняшнего дня. То есть, если и после 1 июля это не будет приемлемо, то это будет действовать с сегодняшнего дня, если оно неприемлемо, пусть с сегодняшнего дня не будет приемлемым. Если мы, как минимум, не проявляем существенных действий, то договариваемся, что супермаркеты Еревана и объекты общественного питания действуют в условиях сертификата 5-ой формы, а остальные получают срок до 1-го июля, а мы поддерживаем, чтобы этот вопрос был урегулирован”, - сказал премьер.

По его словам, за это время нужно информировать людей о том, в каких условиях действуют скотобойни, поскольку люди не знают, что скотобойни обязаны перевозить скот, если у фермеров есть такое желание. Этот процесс должен освещаться во всех его деталях, чтобы все было ясно”, - заключил Никол Пашинян.