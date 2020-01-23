Опрос показал, сколько американцев выступают за отстранение Трампа

Число американцев, желающих отстранения Дональда Трампа от власти, почти в полтора раза выше, чем число тех, кто хочет снять с него обвинения, свидетельствует опрос общественного мнения агентства Рейтер и компании Ipsos.

Так, 44% опрошенных высказались за отстранение Трампа, еще 15% предложили вынести президенту порицание конгресса без юридических последствий, а 31% заявили, что обвинения следует снять.

При этом 72% выступают за то, чтобы заслушать на процессе в сенате свидетелей. Также 70% опрошенных выступают за беспристрастность сенаторов, которые играют на процессе роль жюри присяжных,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Опрос проводился 17-22 января на всей территории США. На разные вопросы ответили от 1108 до 1116 человек, статистическая погрешность достигает примерно 5 процентных пунктов.