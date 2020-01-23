Армен Саркисян обратился к вопросу о признании Кнессетом Израиля Геноцида армян

Находящийся с рабочим визитом в Государстве Израиль президент республики Армен Саркисян и госпожа Нуне Саркисян посетили парламент Израиля - Кнессет, где их приняли председатель Кнессета Юлий Эдельштейн и госпожа Ирина Невзлин. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Приветствуя президента Армении, председатель Кнессета, в частности, отметил: “Для нас большая честь принимать Вас в нашей стране. Мы рады Вашему визиту, даже в случае, что он проходит в рамках не столь радостного события”. Юлий Эдельштейн выразил уверенность, что визит президента Саркисяна, а также решение Армении открыть посольство в Израиле станут важным краеугольным камнем для дальнейшего развития двусторонних отношений. “Думаю, что этот визит внесет очень позитивные изменения в наши отношения. Потенциал нашего сотрудничества намного больше того, что мы используем сейчас”, - сказал председатель Кнессета Израиля.

Президент Саркисян отметил, что стоял у истоков установления дипломатических отношений с Израилем. Честно говоря, на протяжении многих лет я хотел вернуться в Израиль, поскольку у меня есть воспоминания, связанные с этой страной”, - сказал президент Армении, подчеркнув важность опыта Израиля в различных сферах, в том числе и в сфере высоких технологий, инноваций, а также обмена опытом.

Касаясь похожих страниц истории двух стран, президент Саркисян отметил, что сходства судеб обеих народов впечатляют, и они подсказывают, что им нужно думать о будущем: “Мы можем совместно создавать это будущее и как два государства, и как два народа. Армения маленькая страна, но мировая нация, то же самое и Израиль. Я здесь и для обозначения сфер сотрудничества. Армения придает большое значение развитию многих сфер: образованию, науке, безопасности, сельскому хозяйству, новейшим технологиям. Я, как президент, имею инициативу превратить Армению в новый технологический узел, поскольку у нас есть для этого ряд преимуществ. В нашей стране есть высококлассные физики, математики, в области программирования у нас есть хорошие образовательные программы”.

Отметив, что армянский и израильский народ в своей истории имеют много трагических страниц, президент Саркисян сказал, что им необходимо объединить усилия, чтобы подобных человеческих катастроф больше никогда не было и никогда не повторялось. Президент Армении поднял вопрос признания Кнессетом Израиля Геноцида армян, подчеркнув, что признание и осуждение этой позорной страницы истории не должно быть обусловлено сегодняшними политическими интересами и реалиями. Признание Геноцида армян - в первую очередь моральная ответственность и дань уважения памяти невинных жертв, в то же время это важный вклад в международные усилия по предотвращению геноцидов и преступлений против человечества”, - подчеркнул президент Армении.

В конце визита президент Армении сделал запись в книге почетных гостей. Затем президент Саркисян и госпожа Нуне Саркисян осмотрели здание парламента.