В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары

Аварийно-спасательная служба Австралии подтвердила, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека, сообщает газета Sydney Morning Herald.

Ранее в четверг местная пожарная служба сообщила о потери связи с большим авиатанкером, который работал в районе Сноуи Монаро.

По данным издания, обломки военно-транспортного самолета C-130 Hercules были обнаружены недалеко от города Кума на юге штата,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как добавил комиссар сельской пожарной службы штата Новый Южный Уэльс Шейн Фицсиммонс, причина аварии пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что лесные пожары вблизи Канберры вынудили австралийские власти в четверг временно закрыть столичный аэропорт на обслуживание пассажирских рейсов.

Столичное подразделение агентства по чрезвычайным ситуациям сообщило, что неконтролируемый огонь к югу от аэропорта представляет непосредственную угрозу жителям трех пригородных районов.