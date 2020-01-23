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Трамп первым из президентов США посетит митинг противников абортов

Трамп первым из президентов США посетит митинг противников абортов

Дональд Трамп станет первым президентом США, который примет участие в митинге противников абортов. Об этом сообщила в среду на своей странице в Twitter пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

"Президент Дональд Трамп станет первым президентом США, который посетит в пятницу "Марш за жизнь"! - написала она.

Сам глава Белого дома тоже разместил на своей странице в Twitter сообщение от организаторов марша и прокомментировал его словами: "Увидимся в пятницу",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В Америке право на аборты активно оспаривается церковью и консервативными слоями общества. Правые политики не оставляют надежды добиться пересмотра принятого Верховным судом в 1973 году решения по делу "Роу против Уэйда", подтвердившего право женщин на прерывание беременности. Врачи и клиники, делающие аборты, регулярно подвергаются пикетированию, угрозам, а порой и прямым нападениям.

В Вашингтоне в январе ежегодно проходят "Марши за жизнь", собирающие сотни тысяч участников.

 




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