НС РА приняло проект о не лишении пенсии пенсионера, не имеющего возможности явиться в банк

Национальное собрание в первом чтении приняло законопроект О внесении дополнения в Закон РА “О государственных пенсиях”, предложенный фракцией “Просвещенная Армения”.

Как передает «Арменпресс», проект был принят 111 голосами “за” и 5 воздержавшимися.

В Национальном собрании проект представила депутат от фракции ПА Мане Тандилян. Она, в частности, отметила, что есть множество случаев, когда пенсионеры физически не имеют возможности явиться в банк, из-за чего они лишаются пенсии. Законопроектом предлагается внести дополнение, согласно которому, в случае инвалидности, проблемы передвижения пенсионера, факт нахождения в Республике Армения по желанию пенсионера может быть подтвержден банком дистанционно, без явки в банк, согласно установленному правительством порядку.