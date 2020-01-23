Время в Ереване: 11:07:36,   23 Январь

НС РА приняло проект о не лишении пенсии пенсионера, не имеющего возможности явиться в банк

НС РА приняло проект о не лишении пенсии пенсионера, не имеющего возможности явиться в банк

Национальное собрание в первом чтении приняло законопроект О внесении дополнения в Закон РА “О государственных пенсиях”, предложенный фракцией “Просвещенная Армения”.

 Как передает «Арменпресс», проект был принят 111 голосами “за” и 5 воздержавшимися.

 В Национальном собрании проект представила депутат от фракции ПА Мане Тандилян. Она, в частности, отметила, что есть множество случаев, когда пенсионеры физически не имеют возможности явиться в банк, из-за чего они лишаются пенсии. Законопроектом предлагается внести дополнение, согласно которому, в случае инвалидности, проблемы передвижения пенсионера, факт нахождения в Республике Армения по желанию пенсионера может быть подтвержден банком дистанционно, без явки в банк, согласно установленному правительством порядку.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации