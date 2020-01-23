НС РА приняло законопроект о повышении возрастного порога для студентов, получающих пособие

Национальное собрание РА приняло в первом чтении проект закона О внесении изменений в Закон “О государственных пенсиях” и в другие смежные законы.

Как передает «Арменпресс», проект, написанный депутатами фракции “Мой шаг” Айком Конджоряном и Нареком Зейналяном, был принят 110 голосами “за” и 1 воздержавшимся.

Конджорян, в частности, отметил, что потерявшие кормильца студенты, которые учатся в вузах с очным обучением, по действующему законодательству могут получать трудовую пенсию по случаю потери кормильца и пособие по случаю потери кормильца до 23 лет. Это положение было утверждено, исходя из действующей ранее 10-летней системы среднего образования и одноступенчатого высшего образования. В 2004 году Армения перешла к двухступенчатой системе высшего образования, а в 2009 году - к 12-летней системе среднего образования. В результате студенты, пользующиеся указанным правом, заканчивают ВУЗ не в 23 года, а позже. Цель проекта – восполнить пробел в законодательстве, в результате которого часть студентов лишалась права, наделенного законодательством, и повысить возрастной порог с 23 до 26 лет.