Баскетболист Спайт-Мкртчян в составе французского клуба набрал 33 очка

Член сборной Армении по баскетболу Андре Спайт-Мкртчян удачно выступает во Франции.

Как передает «Арменпресс», в 19-м туре второго дивизиона чемпионата Франции по баскетболу клуб Мкртчяна “Руан” встретился с командой “Ада Блуа” и победил со счетом 85:83. Спайт провел на поле 26 минут, набрал 33 очка, 2 раза владел мячом.

Спайт-Мкртчян перешел во французскую команду в июле 2019 года. Ранее баскетболист выступал в Финляндии, а также в турецком клубе “Стамбул ББ”. Мать Андре Спайт-Мкртчяна - армянка. Баскетболист в составе сборной Армении стал победителем чемпионата малых стран Европы.