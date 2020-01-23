Очевидно, что Арцах ни при каких обстоятельствах не может быть в составе Азербайджана: Анна Нагдалян

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Армения Анна Нагдалян коснулась вопроса нервной реакции властей Азербайджана на мероприятия, проведенные в Армении по поводу 30-летия антиармянских погромов в Баку. «Арменпресс» представляет ответ пресс-секретаря МИД РА на вопрос корреспондента.

- В этом году исполнилась 30-я годовщина антиармянских погромов в Баку, в контексте которых проведенные в Армении мероприятия вызвали нервную реакцию со стороны властей Азербайджана, в частности, МИДа и помощника президента. Как Вы это оцените?

- Прежде всего хотела бы подчеркнуть, что в связи с 30-летием антиармянских погромов в Баку в Ереване был проведен ряд важных памятных мероприятий, а в международной прессе были и по сей день продолжаются многочисленные публикации, затрагивающие варварское уничтожение армянской общины Баку.

К сожалению, и в этом году власти Азербайджана продолжили прямым или косвенным образом оправдывать действия организаторов антиармянских погромов, осуществленных в Баку 30 лет назад, и тех, кто совершил эти погромы. Более того, погромщики, расправившиеся с беспомощными людьми помощником Президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым, были героизированы как “шахиды”, а МИД Азербайджана обвинил армян в осуществлении сумгаитской резни.

Азербайджанская сторона использует характерные для всех преступников методы, обвиняя жертв в преступлении и отрицая свою ответственность за публичное и систематизированное уничтожение безоружных людей в мирных условиях.

Бесспорно, это еще раз подчеркивает, что ни при каких обстоятельствах ответственность за безопасность какой-либо части армянского народа не может быть возложена на азербайджанские власти. Арцах ни при каких обстоятельствах не может быть в составе Азербайджана и народ Арцаха не может оставаться без зон безопасности, необходимых для обороны.