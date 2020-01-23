Армения в Индексе восприятия коррупции “Transparency International” зафиксировала значительный рост

Опубликованы результаты Индекса восприятия коррупции (ИВК) “Transparency International” за 2019 год. Армения впервые зафиксировала значительный сравнительный рост, улучшив показатель с 35 до 42. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал министр юстиции РА Рустам Бадасян.

“Армения улучшила свои позиции на 28 позиций, заняв 77 - е место (в 2018 году она занимала 105 место). Примечательно, что в прошлом Армения никогда не превышала показатель 37 (в 2014г., за последние четыре года не превышала 35). Следует отметить, что результаты ИВК важны для страны, поскольку оцениваются не шаги государства, а восприятие граждан в этом плане”, - отметил Рустам Бадасян.

Министр подчеркнул, что революция 2018 года, масштабные мероприятия по борьбе с коррупцией, в том числе и принятие инклюзивной Антикоррупционной стратегии, внесли свой вклад в изменение восприятия граждан РА.

По его словам, примечательно, что Антикоррупционной стратегией, в качестве основного проверочного результата стратегии, планируется показатель ЦИК в 2023 году довести до 55.