Сенатор Шифф более двух часов зачитывал обоснование импичмента Трампу

Более двух часов потратил глава обвинения в процессе импичмента президенту США Дональду Трампу сенатор-демократ Адам Шифф на изложение позиции обвинения в сенате в среду.

Трансляцию его выступления вел телеканал C-Span.

"Его (Трампа) поведение нарушает его клятву и его конституционный долг преданно следовать закону... Нет иного средства от такой угрозы, кроме как отстранение от должности президента Соединенных Штатов. Если импичмент и отстранение не смогут привести его к ответственности, то он и правда выше закона", - такими словами завершил он свое долгое выступление, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Его выступление открыло первую часть процесса: у обвинения есть в общей сложности 24 часа чистого времени для изложения своей позиции.

Потом столько же времени дадут представителям защиты.

После этого у сенаторов будет в общей сложности 16 часов для того, чтобы задать вопросы сторонам, которым, в свою очередь, затем дадут еще четыре часа на прения.