Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 570 человек

Число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае превысило 570 человек. Об этом сообщил в четверг Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Ранее газета "Жэньминь жибао" со ссылкой на официальные данные проинформировала о 554 случаях в 27 регионах страны. Погибли 17 жителей. По уточненным данным, 95 инфицированных находятся в критическом состоянии. В тесном контакте с заболевшими находились более 5,8 тыс. человек, все они помещены на карантин.

Согласно опубликованной статистике, большинство заболевших зарегистрированы в провинции Хубэй, административным центром которой является город Ухань, откуда началось распространение эпидемии. В Пекине число инфицированных возросло еще на четыре человека, до 14 жителей,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Коронавирус нового типа уже выявлен и в других странах - Таиланде (три случая), Республике Корея, США и Японии (по одному заболевшему). Выявлены симптомы, напоминающие пневмонию, в Сингапуре и на Филиппинах.