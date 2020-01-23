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Фигурист Славик Айрапетян стартовал на чемпионате Европы с 20-го места

Фигурист Славик Айрапетян стартовал на чемпионате Европы с 20-го места

Член сборной Армении по фигурному катанию Славик Айрапетян удачно стартовал на чемпионате Европы.

Как передает «Арменпресс», на проходящем в польском городе Ганц чемпионате Европы по фигурному катанию Славик Айрапетян, набрав 66.89 очков, занял 20-е место и получил право бороться в свободной программе.

23 января в борьбу вступят танцевальные пары, в тот же день будет прокатана свободная мужская программа, 24 января - короткая программа женского одиночного катания, а 25 января -свободная программа.




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БелТА

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