Фигурист Славик Айрапетян стартовал на чемпионате Европы с 20-го места
00:15, 23 Январь, 2020
Член сборной Армении по фигурному катанию Славик Айрапетян удачно стартовал на чемпионате Европы.
Как передает «Арменпресс», на проходящем в польском городе Ганц чемпионате Европы по фигурному катанию Славик Айрапетян, набрав 66.89 очков, занял 20-е место и получил право бороться в свободной программе.
23 января в борьбу вступят танцевальные пары, в тот же день будет прокатана свободная мужская программа, 24 января - короткая программа женского одиночного катания, а 25 января -свободная программа.