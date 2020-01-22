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Айрапетян провел телефонный разговор с новым ливанским министром Вардине Оганян

Айрапетян провел телефонный разговор с новым ливанским министром Вардине Оганян

Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Республики Армения по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, спорта и делам молодежи Мхитар Айрапетян провел телефонный разговор с новоназначенным министром по вопросам спорта и молодежи Ливана Вардине Оганян. Как сообщает Арменпресс, об этом Айрапетян написал на своей странице в Facebook.

Депутат пожелал успехов министру с армянскими корнями и выразил готовность к сотрудничеству в отмеченных сферах. 

Вардине Оганян является первой армянской на посту министра Ливана. Ранее она занимала должность директора центра по особым нуждам “Звартноц”.

Мхитар Айрапетян также провел телефонный разговор с экс-министром по социальным вопросам Ливана Ричардом Куюмджяном и поблагодарил за вклад в развитие армяно-ливанского сотрудничества. 

Айрапетян также намерен побеседовать с экс-министром туризма Ливана Аветисом Китаняном.




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БелТА

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