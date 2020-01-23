Газета “Айастани Анрапетутюн”: В 2020 году будут законсервированы три башни Шушинской крепости

“По убеждению министра культуры, по делам молодежи и туризма Республики Арцах Лерника Ованнисяна, с точки зрения количества и разнообразия культурных мероприятий 2019 год отличился от предыдущих. “Политика, проводимая его ведомством, направлена на сохранение и популяризацию историко-культурного наследия, воспроизводство культурной идентичности, а также обеспечение культурного образования, выявление творческих молодых, способных сил”.

Глава ведомства коснулся также и достижений в сфере туризма. В 2019 году Арцах посетили около 42 тысяч иностранных туристов, что превышает показатель прошлого года на 46,7%. В рамках ознакомительного визита в Арцахе побывали известный американский блогер Давид Хоффман и китайский туроператор, блогер Меги Уонг, которые опубликовали множество статей, видеороликов и фотографий, подчеркнув привлекательность туризма в Арцахе.

Министр на созванной пресс-конференции сообщил также и приятные новости. Коллективу народных инструментов Арцаха присвоен статус государственного ансамбля и в этом году он уже в расширенном составе будет осуществлять свою деятельность. Летом в Арцахе ожидается проведение международного сбора добровольцев. В 2020 году будут законсервированы три башни крепости Шуши, а также проведены работы по восстановлению и других историко-культурных памятников, находящихся в аварийном состоянии. Л. Ованнисян также ответил на вопросы журналистов”.

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