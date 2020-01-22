Украинско-армянские спортсмены стали медалистами турнира по греко-римской борьбе в Дании

В Дании (Нюкебинг) 17-18 января завершился 18-й Традиционный международный турнир по греко-римской борьбе Thor Masters, сообщает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net.

В результате соревнований спортсмен Корюн Саградян (в весе 55 кг) стал чемпионом турнира, а Жора Абовян завоевал серебро в категории 60 кг.

В медальном зачете представители Украины завоевали четыре медали, заняв второе общекомандное место на соревнованиях в Дании.