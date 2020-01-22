Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в ежегодном ужине Координационного совета армянских организаций Франции. Об этом в беседе с Арменпресс сообщил сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции, член бюро АРФД Мурад Папазян.

В этом году ежегодный ужин армянской общины состоится 29 января. Мурад Папазян сообщил, что почетным гостем мероприятия будет известный турецкий историк Танер Акчам.

Ужин состоится в отеле L'Hôtel du Collectionneur в Париже. Ожидается выступление президента Франции во время ужина.

Известно, что на каждом традиционном обеде присутствуют президент Франции, мэр Парижа Анн Идальго, члены правительства, парламентарии, высокопоставленные представители государственных и местных органов власти, руководители французско-армянских организаций и духовенства.

Президент Франции Эммануэль Макрон в 2019 году также присутствовал на ежегодном мероприятии. Именно в этот день он объявил о провозглашении 24 апреля Национальным днем памяти жертв Геноцида армян. Объявить 24 апреля Национальным днем памяти жертв Геноцида армян Макрон пообещал во время своей предвыборной кампании.

Франция признала в 2001 году силой закона Геноцид армян, а в 2016 году криминализировала отрицание Геноцида армян.