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Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе "завтра"

Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе "завтра"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью прекратить огонь в Донбассе не удалось, но верит, что если стороны захотят завершить конфликт, он закончится завтра, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Мы не смогли пока что прекратить полностью огонь и терять наших украинцев. Но я верю в свет, но не хочу думать, что это свет в конце туннеля… Я уверен, что если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра, потому что Украина защищает свои земли, война на нашей территории, но мы в своем мозгу понимаем, что готовы ее прекратить сегодня", - сказал Зеленский, выступая в ходе Всемирного экономического саммита в Давосе в среду.




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