Есть договоренность о встрече глав МИД Армении и Азербайджана в ближайшее время

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров договорились встретиться в ближайшее время. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил Зограб Мнацаканян в НС в ответ на вопрос секретаря фракции «Процветающая Армения» Армана Абовяна.

«Мы готовы к встрече. У нас есть некоторые договоренности, мы пытаемся обрисовать с сопредседателями и другой стороной, как мы будем работать в этом году. Что касается встречи, мы всегда придерживаемся принципа, когда мы заявляем о дате согласованным образом. У нас есть договоренность о том, что мы можем встретиться в ближайшее время. Мы выразили свою позицию, что готовы к переговорам в любой момент», - сказал Мнацаканян.

Министр отметил, что придает большое значение участию Республики Арцах в переговорах по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Вопрос участия Арцаха в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта остается в повестке дня, по причинам, которые мы неоднократно объясняли. Очень важно прямое участие в переговорах субъекта, который имеет избранные власти, является субъектом, политической единицей», - сказал Мнацаканян.