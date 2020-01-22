Айрапетян направил письмо членам Бундестага в связу с ксенофобией азербайджанского оперного певца

Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Республики Армения по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, спорта и делам молодежи Мхитар Айрапетян от имени депутатов направил письмо своим коллегам из Бундестага по случаю того факта, что азербайджанский певец Юсиф Эйвазов отказался выступать 7 февраля в Дрездене с Рузан Манташян, мотивируя это тем, что она армянка.

Как сообщает Арменпресс, в письме говорится: «Уважаемая госпожа Будде, участие проживающей в Гамбурге сопрано Рузан Манташян в Semper Opernball в Дрездене было приостановлено по требованию азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова, который отказался выступать с армянской певицей.

Такой ксенофобский подход в сфере культуре недопустим. Это вопиющее пренебрежение к искусству. Культура была и остается одной из самых эффективных платформ для диалога между народами, для строительства новых мостов, которые не признают политику и национальность. Уважение и равенство художников, представляющих все нации и культуры, должны быть сохранены.

Мы обращаем внимание наших партнеров из Бундестага на этот тревожный факт. Мы надеемся, что вы, будучи сторонником борьбы с любой формой расовой дискриминации и ксенофобии, будете держать эту проблему в центре внимания».