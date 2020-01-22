В Москве состоится презентация армянского перевода книги Владимира Познера «Прощание с иллюзиями»

Известный российский журналист, телеведущий Владимир Познер представит московской публике свою книгу «Прощание с иллюзиями», переведенную на армянский язык. Переводчик книги Феликс Бахчинян.

Как сообщает Арменпресс, идея издать автобиографическую книгу Владимира Владимировича на армянском языке родилась несколько лет назад, когда глава издательства «Оракул» оказался на встрече читателей и поклонников с Познером.

Московская презентация армянского перевода книги состоится в торговом доме «Библио-Глобус» 3 февраля, в 19:00.