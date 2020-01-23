В Армении наблюдается активизация острых респираторных инфекций

В Армении наблюдается активизация инфекционных болезней, острых респираторных, грипп, также зафиксированы показатели ветрянки. Неинфекционные болезни, как во всем мире, так и в Армении, продолжают оставаться проблемой.

«Арменпресс» беседовал с начальником отдела эпидемиологии неинфекционных заболеваний Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Ромелой Абовян и начальником отдела инфекционных заболеваний Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Лианой Торосян о неинфекционных и инфекционных заболеваниях, которые являются самыми распространенными. О необходимых профилактических мерах, о прививках и других вопросах.

Ромелла Абовян отметила, что во всем мире и в Армении неинфекционные заболевания являются проблемой.

“Их смертность в 2018 году в Армении составила 85,3%, а во всем мире - больше. Наиболее распространенными неинфекционными заболеваниями были и продолжают оставаться сердечно-сосудистые заболевания (смертность - 55,2%), злокачественные новообразования (20,2%), заболевания органов дыхания (7,7%) и сахарный диабет (2,2%). Примечательно то, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, в 50 - 60% случаев рисками развития этих заболеваний являются поведенческие факторы. То есть нездоровое питание, злоупотребление алкоголем, употребление табака, а также низкая физическая активность”, - сказала Абовян.

Она подчеркнула, что для снижения показателей и рисков заболеваемости и смертности от этих заболеваний необходимо проводить профилактические мероприятия.

Абовян сообщила, что сегодня в Армении есть две большие стратегические программы.

Одна из них - наиболее распространенная программа по профилактике неинфекционных заболеваний, которая запущена с 2016 года, а другая - программа стимулирования здорового образа жизни, которая действует с 2015 года.

“Работы проводятся со всеми заинтересованными ведомствами, в частности, проводятся различные исследования в направлении информирования населения, стимулирования физической активности, отказа от нездорового питания, выявляются проблемы, проводятся мероприятия по информированию населения”, - отметила специалист.

По ее словам, в 2018 году, по сравнению с 2017 годом не было положительного сдвига, поскольку весь смысл проблемы в том, что в отличие от инфекционных заболеваний, как развитие неинфекционных заболеваний, так и снижение заболеваемости в результате воздействия на них требует длительных мероприятий.

Начальник отдела инфекционных заболеваний Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Лиана Торосян, говоря об инфекционных заболеваниях, сообщила, что на данный момент в Армении наблюдается активизация острых респираторных инфекций, а также зарегистрированы показатели заболеваемости ветрянкой.

“Во всем мире, в том числе и в Армении, актуальны грипп и острые респираторные инфекции. В настоящее время в нашей республике наблюдается активизация респираторных инфекций, о чем свидетельствует анализ эпидемиологических данных”, - отметила Торосян.

По ее словам, в период с 1 по 20 января 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение заболеваемости.

С октября 2019 года были предприняты различные меры: ежедневный мониторинг, выявление циркулирующих возбудителей, оценка ситуации и рисков, а также мониторинг сохранения показателей теплового режима в детских учреждениях.

“Инфекционным заболеванием является и ветрянка. Сегодня у нас есть и случаи заболевания ветрянкой, поскольку она также передается воздушно-капельным путем”, - сказала начальник отдела инфекционных заболеваний Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении.

Она подчеркнула, что на данный момент имеются показатели заболеваемости ветрянкой, однако они не вызывают беспокойства, поскольку мониторинги проводятся и в этом направлении.

По поводу кишечных инфекций Торосян сказала, что на основании полученных срочных сообщений ситуацию можно оценивать как благополучную. Вспышек кишечных инфекций в Армении нет, пищевых отравлений тоже, случаи довольно редки, они носят обычный характер, и в некотором смысле они контролируются.

“Система эпидемиологического контроля работает достаточно хорошо, анализ проводится ежедневно, проводятся сравнения, когда бывают риски, в этом направлении принимаются меры. Инфекционные заболевания имеют максимальный инкубационный период, при выявлении болезни немедленно начинаем лечение, и больной излечивается”, - отметила Торосян.

Она заверила, что на данный момент проблемой являются респираторные инфекции, в связи с чем проводятся серьезные мероприятия, которые продлятся до конца мая.

Лилит Демурян