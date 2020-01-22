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Армения избрана председателем Комитета управления Совета Международного бюро просвещения ЮНЕСКО

Армения избрана председателем Комитета управления Совета Международного бюро просвещения ЮНЕСКО

Решением Совета Международного бюро просвещения ЮНЕСКО 21 января Армения избрана председателем комитета управления Совета на 2020-2021 гг. Как сообщает Арменпресс, 21 ноября, в рамках 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже, Армения была избрана членом Совета Международного бюро просвещения ЮНЕСКО (на период 2019–2023 гг.) и членом Юридического комитета Генеральной конференции (на 41-ю сессию).

Международное бюро образования является институтом первой категорией ЮНЕСКО, которая оказывает профессиональную поддержку и экспертизу всем государствам-членам ЮНЕСКО в области образования.




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