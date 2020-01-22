Армения избрана председателем Комитета управления Совета Международного бюро просвещения ЮНЕСКО

Решением Совета Международного бюро просвещения ЮНЕСКО 21 января Армения избрана председателем комитета управления Совета на 2020-2021 гг. Как сообщает Арменпресс, 21 ноября, в рамках 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже, Армения была избрана членом Совета Международного бюро просвещения ЮНЕСКО (на период 2019–2023 гг.) и членом Юридического комитета Генеральной конференции (на 41-ю сессию).

Международное бюро образования является институтом первой категорией ЮНЕСКО, которая оказывает профессиональную поддержку и экспертизу всем государствам-членам ЮНЕСКО в области образования.