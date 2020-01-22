Авинян представил предварительную позицию КРОУ о покупке компании Beeline компанией Ucom

Комиссия по регулированию общественных услуг уже имеет предварительную позицию относительно приобретения армянским ЗАО “Ucom” компании VEON Ltd. (NASDAQ и Euronext Amsterdam, торговая марка Beeline). Как сообщает Арменпресс, об этом заявил вице-премьер Тигран Авинян в Национальном Собрании Республики Армения 22 января в ответ на вопрос депутата от фракции «Мой шаг» Гора Геворгяна.

«Формальный процесс уже начался. КРОУ получила заявку, и она должна провести ее анализ. Предварительная позиция заключается в том, что, однако, все доступные в настоящее время частоты должны всегда обеспечивать доступ третьему оператору», - сказал Авинян.

Вице-премьер отметил, что Государственная комиссия по экономической конкуренции и Служба национальной безопасности еще не высказали свое мнение по этому вопросу.