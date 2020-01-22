Требование о забое скота на бойнях будет отложено до 1 июля

Правительство Армении намерено отложить требование об обязательном забое скота исключительно на скотобойнях, за исключением супермаркетов и пунктов общественного питания Еревана. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в НС.

По его словам, до 6 февраля правительство рассмотрит все предложения, будут проведены расчеты и картографированы все скотобойни, будут созданы все необходимые условия для скотоводов. До этого можно представить новые предложения.

Отметим, что с 15 января 2020 года в Армении вступило в силу требование об обязательном забое скота исключительно на скотобойнях, ряд пунктов которого вызвал недовольство скотоводов и торговцев мяса.