Тариф на газ до 1 апреля не повысится: вице-премьер

Цена на газ, закупаемый у России на границе, в 2020 году не увеличится, а тариф для потребителей не изменится до 1 апреля. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян в Национальном Собрании в ответ на вопрос независимого депутата Армана Бабаджаняна.

«Есть договоренности, и в 2020 году цена на газ на границе не изменится, а тариф для потребителей не изменится до 1 апреля. Мы не исключаем, что после 1 апреля будет подана заявка на повышение тарифа. Мы ответим на все наши вопросы, когда получим такую заявку», - сказал Григорян.

Ранее стало известно, что “Газпром Армения” обсуждает вопрос пересмотра тарифа на газ для потребителей. Председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Гарегин Баграмян в беседе с Lragir.am не исключил, что компания “Газпром Армения” представит заявку в КРОУ для повышения тарифа на газ для потребителей. Цена российского газа, продаваемого Армении, на границе в начале 2019 года подорожала, составив $ 165 за 1000 кубометров. На границе цена повысилась на 15 долларов, а по расчетам повысилась на 30 долларов, так как по сегодняшним действующим тарифам около 15 долларов “Газпром Армения” взяла на себя. То есть действующие цены условно основаны на предельной цене $ 135. Сегодня говорится о том, что в расчетном плане цена на границе уже повысилась примерно на 30 $”, - отметил Гарегин Баграмян.