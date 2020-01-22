Состоялось заседание Межведомственной комиссии по организации инвестиционного форума Армения-ЕС

Под председательством вице-премьера Тиграна Авиняна 22 января состоялось первое заседание Межведомственной комиссии по организации инвестиционного форума Армения-Европейский союз. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, Тигран Авинян выступил с речью, в которой, в частности, отметил:

“Уважаемый господин Марагос,

Уважаемая посол Викторин,

Уважаемые коллеги,

Приветствую вас на первом заседании Межведомственной комиссии по организации инвестиционного форума Армения-Европейский союз.

Я хотел бы поговорить о целях, которые нам нужно достичь посредством этого форума.

Думаю, прежде всего, это привлечение многопрофильных иностранных инвестиций, установление новых деловых связей, и, самое главное, углубление и дальнейшее укрепление политических и экономических отношений с Европейским союзом.

Конференция является результатом договоренностей, достигнутых между премьер-министром Николом Пашиняном и бывшим комиссаром ЕС по вопросам политики Европейского соседства и переговоров о расширении Йоханнесом Ханом. И я хочу поблагодарить наших партнеров по Европейскому союзу за то, что они с нами и поддерживают наш форум.

Уважаемые коллеги, прежде всего я хотел бы остановиться на некоторых концептуальных подходах и принципах, которые будут направлять нашу дальнейшую работу.

В первую очередь я придаю большое значение определению стратегических целей инвестиционного форума, которые должны исходить из долгосрочных экономических приоритетов государства и быть гармонизированы с другими проводимыми мерами и политикой. Следовательно, ожидается, что должны быть четко сформулированные показатели.

Целью форума должно быть не столько повышение осведомленности инвесторов об Армении, сколько создание более конкретных и реальных деловых связей и привлечение иностранных инвестиций в наши целевые направления.

У Армении уже есть опыт проведения инвестиционных форумов. Необходимо учитывать уроки, извлеченные из предыдущих форумов, избегая повторения прошлых ошибок и опираясь на успешные примеры.

С целью повышения эффективности форума нам нужно выбрать две-три, максимум четыре целевые темы, где у нас есть большой потенциал для привлечения инвестиций и дальнейшего развития. Наша цель должна состоять в том, чтобы предстать как передовое и нацеленное на будущее государство, которое пользуется возможностями технологического развития и имеет большой потенциал развития человеческого развития. Также нам необходимо сосредоточиться не столько на краткосрочных, сколько на долгосрочных возможностях, в частности, на исследованиях и разработках, инновациях и зеленой экономике.

Особенностью этого форума также должно быть обеспечение многостороннего сотрудничества. Форум следует рассматривать не столько как платформу для многочисленных государственных программ, которых много, сколько как исключительную возможность привлечь финансирование для крупных инвестиционных проектов частного сектора, где государство станет партнером и создаст благоприятную среду для инвестиций и гарантии их защиты. Мы не случайно привлекли к работе комиссии представителей отраслевых ассоциаций, так как уверены, что вы будете бенефициарами форума вместе с нами.

Кроме того, формат форума позволит более активировать наши ежедневные контакты с частным сектором, экспертными группами и партнерами по развитию. Я думаю, что соответствующие ведомства должны использовать имеющиеся возможности для поднятия проблем, которые снижают привлекательность инвестиционной среды, и в то же время предлагать конкретные решения этих проблем.

И, наконец, результаты форума будут видны только после обратной связи и проведения мониторинга. Господин Хачатрян, думаю, министерство экономики, включая его подведомственные органы, возьмет на себя и наилучшим образом обеспечит подготовку к мероприятиям, обратную связь и обслуживание инвестиций”.

Затем с речами выступили министр экономики Тигран Хачатрян, руководитель отдела по вопросам Армении, Азербайджана, Беларуси и Восточного партнерства Главного директората Европейской комиссии по вопросам соседства Василис Марагос и руководитель делегации ЕС в Армении Андреа Викторин.

Министр экономики отметил, что правительство планирует внедрить новую модель организации инвестиционных форумов: первым в этой серии является форум Армения-ЕС. Он добавил, что в число предварительных предложений тем форума включены инфраструктура “Зеленой экономики”, сельское хозяйство и системы финансирования высоких технологий и инноваций.

В ходе обсуждения после выступлений участники коснулись концептуальных подходов и бюджета организации форума, был установлен график мероприятий. Также было решено, что подготовка форума будет проведена министерством экономики.

Вице-премьер дал необходимые поручения ответственным ведомствам.