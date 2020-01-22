В Париже появится площадь имени Джонни Холлидея

Власти Парижа предложили назвать площадь в 12-м округе города в честь известного французского рок-музыканта Джонни Холлидея (1943-2017). Речь идет об эспланаде, расположенной у спортивно-концертного комплекса AccorHotels Arena, где артист выступал более 100 раз.

Семья Холлидея уже дала свое согласие. Теперь, как сообщили в пресс-службе столичной мэрии, соответствующее предложение должно быть вынесено на голосование в муниципальный совет Парижа 3 февраля,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Нам показалось естественным назвать в честь Джонни Холлидея площадь, расположенную рядом с концертным залом, на сцену которого исполнитель выходил 101 раз, из которых 73 - с сольными программами", - сказал первый заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар. "В сообществе почитателей творчества артиста его имя ассоциируется именно с этим комплексом", - отметил он. Вице-мэр напомнил, что "на концерт, посвященный 70-летию Холлидея в 2013 году, все билеты в этот зал были проданы за два часа с момента их поступления в продажу".

Грегуар также сообщил, что мэрия, помимо всего прочего, рассматривает вопрос об установке на этой площади скульптуры Холлидея. Он отметил, что такой памятник появится только с согласия родных артиста.

В июне прошлого года в Тулузе одна из городских площадей названа в честь Джонни Холлидея. Годом ранее в городе Вивье был открыт трехметровый памятник музыканту, который создал французский скульптор Даниэль Жорж на собранные поклонниками артиста средства.

Музыкант родился 15 июня 1943 года в Париже. За свою многолетнюю карьеру Холлидей записал более тысячи песен, сочинил около сотни композиций, лучшие из которых по общему признанию вошли в "золотой фонд" французской популярной музыки. Его диски разошлись в мире общим тиражом в 110 млн экземпляров. В последние годы жизни Холлидей боролся с тяжелой болезнью, но продолжал активно работать над новыми песнями и выступал с концертами.

Джонни Холлидей умер в ночь на 6 декабря 2017 года после тяжелой продолжительной болезни.