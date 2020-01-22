В правительстве нет сформированного мнения относительно концепции налога на здравоохранение

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не имеет сформированного мнения относительно концепции налога на здравоохранение, представленной для публичного обсуждения. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в Национальном Собрании в ответ на вопрос депутата от фракции «Просвещенная Армения» Аркадия Хачатряна.

«В правительстве нет единой точки зрения по этому вопросу, и министр здравоохранения озвучил эту концепцию, чтобы начались общественные дебаты. Мы должны решить проблему, чтобы все граждане нашей страны имели надлежащую страховку. Это приглашение для всех нас обсудить этот вопрос, как и каким образом мы решим эту проблему. У меня нет сформированного мнения по этому вопросу», - сказал Пашинян.

Концепцией комплексного медицинского страхования предлагается ввести медицинское страхование. Предусмотрено взимание 6% налога с заработной платы каждого работающего гражданина.