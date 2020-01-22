Apple запустит производство нового бюджетного iPhone в феврале

Подрядчики американской Apple Inc планируют начать сборку новой бюджетной модели iPhone в феврале текущего года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Один из источников рассказал, что новый смартфон будет представлен в марте. Сборкой будут заниматься Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology), Pegatron Corp. и Wistron Corp.

Это будет первая бюджетная модель iPhone после iPhone SE, цена которого после выпуска в 2016 году составляла $399. Новая модель с дисплеем 4,7 дюйма будет похожа на iPhone 8, выпущенный в 2017 году. Смартфон iPhone 8 остается в продаже, его цена начинается от $449,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ожидается, что новая модель будет иметь кнопку Home со встроенным дактилоскопическим сканером Touch ID. Смартфон не будет поддерживать функцию распознавания лица Face ID, но будет работать на том же процессоре, что и iPhone 11.

В 2020 году Apple планирует выпустить новый ряд iPhone, куда войдут смартфоны с поддержкой 5G, более быстрым процессором и новой 3-D камерой, ранее сообщало агентство Bloomberg.

Выпуск бюджетной модели может позволить производителю конкурировать на быстрорастущих рынках смартфонов, особенно в Индии, где iPhone до сих пор уступает Android, который можно купить менее чем за $200. Apple планирует открытие своих фирменных магазинов в Индии.

Apple надеется, что продажи iPhone вернутся к росту и превысят 200 млн штук в 2020 году. Новая бюджетная версия iPhone может сыграть существенную роль в достижении этой цели.