Отсутствие отношений с Турцией является вызовом для Армении: глава МИД Армении

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян считает, что отсутствие отношений с Турецкой Республикой сегодня в широком смысле является вызовом для Армении.

Как сообщает Арменпресс, Мнацаканян сказал об этом в Национальном Собрании в ответ на замечание депутата Тарона Симоняна о том, что международное право обязывает Турцию не препятствовать доступу Армении к морю.

«Это чрезвычайно актуальный вопрос нашей внешнеполитической повестки дня. В рамках ООН существует особая группа стран, не имеющих выхода к морю, и мы также работаем в этих рамках. Конкретно Ваш вопрос касается отношений между Арменией и Турцией, и отсутствие этих отношений сегодня в широком смысле является вызовом для Армении, для безопасности Армении. Мы рассматриваем этот вопрос как одну из наиболее острых проблем национальной безопасности. Нам нужен более подробный расчет, как мы продолжаем этот процесс в правовом поле», - сказал министр.