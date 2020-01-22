СМИ: расшифровка черных ящиков разбившегося украинского самолета будет проводиться в Иране

Расшифровка записей черных ящиков разбившегося украинского самолета будет проходить в Иране. Об этом сообщило в среду иранское агентство Fars, приводя высказывания министра дорог и городского развития Ирана Мохаммада Эслами.

По его словам, "расшифровка бортовых самописцев украинского лайнера, потерпевшего крушение под Тегераном, будет проведена на территории Ирана". Эслами пояснил, что в настоящее время "ведутся работы по подготовке необходимого оборудования и программного обеспечения для решения этого вопроса"ՙсообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс՚

В понедельник глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявлял, что иранские власти передадут Украине информацию бортовых самописцев разбившегося под Тегераном самолета.