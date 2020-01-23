Кровь - Армения, место рождения - Франция, образ мышления - Америка, сердце - Китай

37-летний Мигран Папазян - один из немногих, кому посчастливилось жить в четырех странах мира: во Франции, США, Китае, а теперь и в Армении. Его опыт работы в этих странах позволяет нам сказать, что он армянин по национальности и крови, за что он очень горд, француз по месту рождения, американец по образу мышления, сердцем - китаец.

В стране, в которой у него сердце, у Миграна было девять различных компаний, а теперь уже - с китайским партнером - совместный завод на 350 рабочих мест, который производит также электрические зубные щетки фирмы "Brushette" и разработанные для них насадки. Мигран родился в Париже, дожил до 20 лет, затем уехал в Америку, затем в Китай, где прожил около 10 лет. “У меня всегда была мысль поехать в Китай, потому что мой дядя много рассказывал о Китае, у него там был швейный бизнес, он сказал, что там все хорошо. И я тоже поехал», - сказал Мигран Папазян.

Он откровенно сказал, что когда отправился в Китай, то понял, что в этой стране он ничего не может сделать, не зная языка. Затем начались уроки китайского. «Учитель китайского языка приходил учить каждый день, и я просыпался 6 дней в неделю в 5:30 утра и целый год писал иероглифы, как ребенок», - сказал Мигран Папазян, добавив, что хотя поначалу китайский язык казался трудным, сейчас уже владеет языком.

Изучив китайский язык, Мигран перешел к работе. Он начал свой бизнес в Китае в области торговли, экспортировал в течение 3 лет, компания достигла больших успехов, а затем занялся импортом. «Тогда я понял, что мы можем открыть стартап на местном рынке, онлайн-3D торговый центр, который однако не сработал», - сказал он.

Следующий бизнес Миграна в Китае был напрямую связан с одним из решений его места рождения, французского правительства. «Французское правительство приняло закон, согласно которому на каждом автомобиле должно быть устройство для тестирования водителя - тест. В результате спрос увеличился, но предложения не было. И мы создали мастерскую в Шэньчжэне. За два месяца мы сделали все с китайским коллегой, проводя химические тесты с утра до вечера для этого теста. У нас не было клиента при настройке мастерской, но я знал, что рынок большой. Мы вложили все, что имели, в этот бизнес и создали большую фабрику. И впервые мы получили заказы из Франции на 20 миллионов единиц, каждая из которых имела большую прибыль. Но затем во Франции закон изменился, обязательное требование было снято, и в течение двух недель нам пришлось уволить 450 человек. У нас были большие неприятности. Однажды все рухнуло со сменой закона», - сказал он.

После этого Мигран Папазян ненадолго отправился во Францию, затем в Америку и основал "Brushette". Затем он начал производить электрические зубные щетки "Brushette" на фабрике совместно со своим китайским коллегой в Китае. В настоящее время 30-40 процентов продукции продается в Китае, остальное экспортируется в 30-40 стран Европы, Америки и Азии.

Говоря о причинах ведения бизнеса в Китае и особой любви к Китаю, Мигран сказал, что это очень динамичная и быстро развивающаяся страна, изменения происходят очень быстро. «Например, когда я через две недели поехал в Шэньчжэнь, я увидел, что строится новое здание. Я очень люблю Китай, его культуру, людей, я знаю, как с ними работать, сидеть, разговаривать, общаться», - сказал он.

Мигран Папазян также любит китайскую кухню. «Сначала было трудно есть китайскую еду, а потом я понял, что должен ее есть», - пошутил он.

Но больше всего в Китае Миграну понравились те люди, которые прежде чем говорить о бизнесе любят знакомиться, сближаться и пить с деловым партнером. Сейчас Мигран со своей семьей поселился в Армении, подал заявку на программу “Неруж” (“Потенциал”), победил и сейчас пытается развивать здесь свой бизнес. Но раз в два месяца Мигран ездит в Китай, следит за работой завода. Он намерен установить связи между представителями IT-сектора Китая и Армении. «Мы возьмем группу из Армении в Шэньчжэнь, покажем там стартапы, крупные компании. Затем мы также организуем визит китайских партнеров в Армению для ознакомления с нашим рынком, чтобы мы могли постепенно устанавливать контакты между представителями IT », - сказал он.

«Я армянин по крови, по национальности, что является моей большой гордостью. Мои дети и я выросли как армяне, мы будем поддерживать наших армян, мое место рождения - Франция, мой менталитет - Америка, а мое сердце - Китай», - заключил Мигран Папазян.

Анна Григорян

Фотографии Татев Дурян