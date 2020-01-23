Китайцы заинтересованы в IT-возможностях Армении

Студенческие программы, волонтерство в новоформирующейся армянской общине, организация мероприятий в рамках Китайско-армянского студенческого союза. Все это осуществляет Араксия Нерсисян, которая шесть лет учится в одном из университетов Пекина.

Араксия рассказала, что она учится на степень магистра по международным отношениям в университете Жэньминь в Пекине. До отъезда в Китай она изучала в Армении туризм и изучала различные языки.

Мое основное занятие в Пекине - образовательные и студенческие программы

«Я учусь в Пекине 6 лет. Изначально я хотела поехать в более теплый и лучший город, как Сямэнь, но поступила в один из пекинских университетов и приехала в Пекин”, - отметила Араксия и добавила, что уже около 10 лет владеет китайским языком и часть ее личной библиотеки именно на этом языке.

Ее основными занятиями в Китае являются университетские курсы и студенческие программы, волонтерская работа во вновь образованной армянской общине, деятельность в рамках Китайско-армянского студенческого союза и другие организационные вопросы.

По ее словам, у нее много хобби и интересов, она никогда не отдыхает и ее будни довольно насыщены.

Легко привыкнуть к китайской среде

Араксия очень открыта миру и легко адаптируется к новым условиям. «Изучая китайский язык, я обнаружила, что этот язык содержит много информации о мышлении и традициях данной нации. Вот почему мне было относительно легко приспособиться к жизни здесь, и я точно знала, куда я иду », - сказала Араксия.

Ей потребовалось два месяца для того, чтобы адаптироваться к стране, после этого ее образ жизни внезапно изменился. Самым своим большим достижением за шесть лет в Китае она считает людей, которых она встретила.

Соскучилась…

«За это время я очень скучала по своей семье и в этих строках посылаю им все свое тепло. Соскучилась по парку Сарьяна... », - сказала Араксия.

На вопрос, как она адаптировалась к китайской кухне после армянской, она сказала, что это небольшая проблема, потому что много лет была вегетарианцем. «В основном я сама готовлю, я люблю пробовать новые рецепты и угощать своих друзей», - сказала Араксия.

Число китайских студентов, посещающих Армению, увеличится

«Здесь много образовательных программ. Китай предоставляет многочисленные стипендии, как частные, так и государственные. Желающие учиться в Китае могут подать заявку на языковую программу для изучения китайского языка. Почти все специальности доступны в китайских университетах для получения высшего образования. Большинство китайских студентов приезжают в Армению для изучения русского языка, но я уверена, что число китайских студентов, посещающих Армению, чтобы изучить армянский увеличится. Это связано с тем, что в Университете иностранных языков Китая вот уже несколько лет преподается армянский язык», - сказала студентка.

Университет Жэньминь, в котором она учится, предпринимает шаги для установления связей с несколькими университетами в Армении. Араксия убеждена, что обе стороны рады сотрудничеству, и это может открыть новые двери для студентов и преподавателей. «Если я не ошибаюсь, Ереванский педагогический университет уже сотрудничает или реализует совместные проекты с одним из университетов в китайском городе Чуньцзинь», - сказала Араксия.

Армения интересна силой своей внутренней и внешней мысли

По словам Араксии, есть много перспектив для развития армяно-китайских отношений. Она убеждена, что для Китая Армения интересна не как отдельный компонент, а как важный компонент и альтернатива в регионе.

«У Армении есть серьезный потенциал, чтобы стать global network center (глобальным сетевым центром). Страна особенно интересна своей внутренней и внешней силой мышления и связями, чего не могут предложить другие страны в регионе. Особо отмечу, что говоря network (внешнюю сеть), я имею в виду армянских специалистов за рубежом. Я убеждена, что в нашем развитии отныне мы должны полагаться только на себя. Скрытый потенциал сам по себе не является чем-то особенным, пока мы его полностью не раскроем, не разработаем и не применим его на практике», - подчеркнула Араксия.

Лилит Демурян