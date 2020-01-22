Назван легкий способ улучшить работу мозга

Ученые Университета Западного Онтарио в Канаде выяснили, что прогулки продолжительностью 20 минут способны улучшить работу мозга в той же степени, сколько и утренняя чашка кофе. Об этом сообщается в пресс-релизе наMedicalXpress.

В исследовании приняли участие 30 кофеманов и 29 человек, не употребляющих кофеин. Добровольцы выполнили один цикл аэробных упражнений или употребили одну дозу кофеина, эквивалентную одной чашке кофе. После этого были проведены тесты на рабочую память, которая позволяет человеку хранить в уме информацию, с которой он работает в данный момент,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Оказалось, что быстрая и кратковременная прогулка оказывает такой же эффект на память (или даже больше), чем кофеин. Этот результат был одинаков как для любителей кофе, так и для тех, кто его не пил.