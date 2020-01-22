В ближайшие дни в Армении ожидается снег

На территории Армении 22 января, днем 25 января, ночью 23 января, а также 26 - 27 января ожидается погода без осадков. Как передает Арменпресс, МЧС Армении сообщает, что в вечерние часы 23-го января в отдельных районах, 24-го в большинстве регионов, ночью 25-го в Сюнике и Арцахе ожидается снег. Ветер юго-западный, 3 - 8 м / с. Температура воздуха ночью 24-го повысится на 5 - 7 градусов, днем понизится на 3 - 5 градусов.

В Ереване днем 22-го, ночью 23-го, с 25 по 27 января ожидается погода без осадков. В вечерние часы 23-го, 24-го января ожидается снег.