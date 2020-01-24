“Ереванский бестселлер”: “Рождественский ангел” лидирует, переводческая литература, декабрь, 2019

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку переводческих художественных произведений. Данные списка составлены по итогам продаж за август. Десятка представлена на основе продаж декабря.

Первое место занимает повесть Марка Арена “Рождественский ангел”. Каждый год на Рождество ангелы с неба спускаются на землю для того, чтобы исполнить мечты людей. Но помочь удается только тем, кого они видят. Ангел приходит на помощь Кристине, и они влюбляются. Ангел оказывается перед дилеммой - оставить свою большую любовь и вернуться на небеса, или остаться на земле и стать обычным смертным... Перевел Ованнес Айвазян.

“Манон Леско” Аббата Прево занимает второе место. Прево в своем знаменитом романе на фоне жизни первой половины 18-го века описывает историю любви Манон Леско и кавалера де Гриё Это история всепоглощающей любви, бурных страстей, глубоких человеческих чувств. Перевод В. Гилавяна.

На третьем месте повесть Уильяма Сарояна “Папа, ты сумасшедший”. Это одна из жемчужин литературного наследия Сарояна. Повествование десятилетнего мальчика, переплетаясь с глубокомысленными беседами писателя с отцом, делает эту светлую и мудрую работу типичной сарояновской Книгой жизни и мира, по сути, настольной книгой для читателей любого возраста. Книгу перевел Завен Бояджян.

На четвертом месте - сборник рассказов Тома Хэнкса “... то, что чувствует мое сердце”. Известный американский актер, кинорежиссер, продюсер, сценарист Том Хэнкс еще и хороший писатель. Впервые ознакомившись с литературными произведениями Хэнкса на родном языке, армянский читатель убедится, что он талантлив не только в области кино, но и в области литературы. Его юмористические, добрые рассказы удостоились симпатии читателей не только в США, но и в разных странах мира, в них ощущается и сарояновский дух. Книгу перевела Рузан Азизян.

На пятом месте - самое известное произведение немецкого писателя Ричарда Баха “Чайка по имени Джонатан Ливингстон”. Писатель представляет, что простые чайки лишь хотят знать, как на пляже находить источники пропитания. Для них смысл жизни заключается не в полете, а в питании. Однако Джонатан Ливингстон - не простоя чайка, она не следует безоговорочно за другими чайками, а упорно учится летать самостоятельно. Простые чайки не разделяют её интерес к полету, а родители пытаются вернуть любимое чадо на праведный путь, но ничто не может остановить Джонатана. Перевела книгу Наира Арутюнян.

На шестом месте - одно из лучших произведений бразильского писателя Паулу Коэлью - “Алхимик”. Это история о мечте и твердом желании осуществить ее. В ней мотивы любви, доброты, сохранения личности, возможности познания новой страны и новой культуры. Перевод Анны Марутян.

На седьмом месте Роман Агаты Кристи “И никого не осталось...”. Автор охарактеризовала его как самое тяжелое из ее произведений. Он считается самым продаваемым детективным романом в мире тиражом около 100 миллионов экземпляров и одной из самых продаваемых книг в мире в целом. Роман был опубликован в Великобритании в 1939 году под названием “Десять маленьких негритят”. Год спустя был опубликован в США под заголовком “И никого не осталось...”, под которым впоследствии и стал известен во всем мире. Десять человек, незнакомые друг другу и на первый взгляд не имеющие ничего общего друг с другом, оказываются в Солджер-Айленде, на острове солдата, где их ждет блюдо с фарфоровыми статуэтками десяти солдат и неразрешимая загадка, почему же их пригласили туда. Перевод Элизы Саркисян.

На восьмом месте - книга Нарине Абгарян “Манюня”, перевод которой осуществила Нарине Гижларян. Это необычная история о детстве, о двух подругах - Нарине и Манюне, о строгой и доброй Тай-бабушке Манюни, а также о многочисленных родственниках, оказывающихся в непрекращающихся передрягах. Она пропитана армянским солнцем и армянскими ароматами. Детство, полное нежности и веселья, которое делает человека счастливым на протяжении всей его жизни. Книга удостоена Национальной литературной премии России “Рукопись года”.

На девятом месте книга Уильяма Сарояна “Мама, я люблю тебя”. Это произведение неискушенным взглядом девятилетней девочки представляет жизнь, семейные отношения и мир театра, где она оказывается по воле профессии матери - актрисы. Сугубо сарояновский стиль сердечной лирики и жизнерадостного юмора придает неповторимое очарование этой светлой, гармоничной и приятной книге, способной согреть читателя любого возраста. Перевод Завена Бояджяна.

На десятом месте произведение Джона Грина “Виноваты звезды”. Эта проницательная, смелая, дерзкая и острая книга Джона Грина по-прежнему является самым амбициозным и душераздирающим произведением писателя. Книга - великолепное исследование забавного, трогательного и трагического процесса жизни и влюбленности. “Виноваты звезды” ряд авторитетных сайтов и журналов назвали самой продаваемой книгой 2014 года. Перевела Алина Мирзоян.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66)