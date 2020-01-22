Краеугольным камнем стратегии регионального развития должны быть субвенциальные программы: Пашинян

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось совещание с участием губернаторов РА, в ходе которого обсуждались планы на 2020 год и текущие проблемы. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Открывая совещание, премьер-министр Никол Пашинян отметил, что 2020 год - надлежащее время для решения более целевых вопросов территориального развития. “В этом плане, на мой взгляд, мы не нашли, а определились, по какой формуле мы должны реализовывать территориальное развитие. И по итогам 2018 и 2019 годов, думаю, мы можем констатировать, что субвенциальная система должна стать основной движущей силой развития. Почему субвенциальная система привлекательна, поскольку она действительно создает очень конкретное поле сотрудничества и придает отношениям новое качество и уровень, поскольку, по сути, в эти программы вовлекаются общины, вовлекается правительство. То есть, община, будучи вовлеченной собственными средствами, проявляет большую заинтересованность, и это дает нам возможность, чтобы граждане на очень конкретных примерах видели, какое выражение находят, заплаченные ими налоги в действительности, и как они меняют их жизнь.

Я сегодня получил справку о том, что в областях осуществлены субвенциальные программы на общую сумму 16 млрд драмов, и общины пока не смогли реализовать 10 млрд драмов. Но, как я уже говорил несколько раз, принцип будет следующий: в тот момент, когда наши общины реализуют эти 10 млрд драмов, выделение из госбюджета увеличится и увеличится на 1 млрд драмов, на 2 млрд драмов - столько, на сколько наши общины смогут осуществить эти субвенции. К какому выводу мы пришли за это время? Наше заключение кажется однозначным, что субвенциальные программы наиболее успешно реализуют укрупненные общины, где есть определенная концентрация денежных средств, причем здесь речь и об объемах, и о качестве.

Я сам, как вы знаете, для того, чтобы на месте делать к выводам, посещал общины, чтобы ознакомиться с ходом субвенциальных программ. Реализация этих субвенциальных программ должна помочь всем нам, чтобы мы показали гражданам и влияние качества их выбора на их жизнь на выборах в органы местного самоуправления, поскольку ясно, что иногда, к сожалению, причинно-следственная связь не воспринимается нашими гражданами. Эта система и в чисто экономическом, и в политическом смысле дает нам возможность иметь новый уровень диалога с нашими гражданами в плане качества работы органов местного самоуправления.

В этом году мы ввели в субвенциальную программу еще один важный компонент: третья сторона также имеет возможность участвовать в субвенциальных программах. Это частный сектор, благотворители, люди, которые хотят участвовать в развитии общины. Здесь происходит очень важное философское изменение: многие предприниматели и благотворители работают над тем, чтобы реализовать какие-то программы в своих родных общинах. Естественно, какими бы не были возможности этих людей, они имеют определенные ограничения, во многих случаях суммы частного сектора тратятся на символические работы и остаются вне программ, имеющих логику развития. В этом случае, когда трем субъектам - частному сектору, правительству и общине удается вложить средства, это означает, что мы можем перейти от так называемой благотворительной, чисто символической логики к логике развития. Следовательно, краеугольным камнем нашей стратегии территориального развития должны быть субвенциальные программы, и мы должны также сделать так, чтобы программы, осуществляемые правительством и частным сектором в общинах, максимально сконцентрировались, имею в виду в плане финансовых средств, чтобы реализация этих финансовых средств привела нас к более видимым, ощутимым результатам. Сегодня мы обсудим также те текущие проблемы, с которыми губернаторы сталкиваются в ходе их работы и попытаемся найти решения и по этим вопросам”.

Министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян представил результаты субвенциальных программ: в прошлом году в областях республики в ходе сотрудничества государство-община были реализованы субвенциальные программы на общую сумму 16 млрд 378 млн драмов, из которых софинансирование государства составляет 9 млрд 597 млн драмов. “В 2019г. мы осуществили перечисление 6 млрд 366 млн драмов на основе исполнения, а также с учетом качественного стандарта. Оставшуюся часть мы не передали общинам, в 2020 году мы предоставили возможность исправить ошибки и только в течение этого года, если надлежащая работа будет выполнена, будут сделаны остальные переводы. Это очень важное послание исполнителям, подрядчикам, чтобы всем стало ясно, что для нас очень важен качественный стандарт. То есть, мы должны соответствовать стандартам, которые требует государство, и подрядчики обязаны выполнять взятые на себя обязательства так, как положено по предварительному требованию”, - доложил министр. В качестве основных проблем, связанных с субвенциальными программами, министр отметил качество проектов, качественную подготовку исполнителей. По словам Папикяна, в этом году в рамках сотрудничества с программой развития ООН предусматривается внедрение энергосберегающих систем в областях на сумму около 9 млн долларов, что позволит сделать все панельные здания энергосберегающими, что предполагает ремонт, укрепление крыши, подвального участка, внешних стен и изменение внешнего вида.

Премьер-министр заметил, что и субвенциальные, и вообще все программы развития должны иметь также и цивилизационную составляющую и исходить из логики мышления развития, а именно: не только создание или улучшение конкретной инфраструктуры, но и формирование благоприятной атмосферы и среды. Глава правительства поручил губернаторам быть последовательными в этом вопросе.

На совещании были обсуждены и вопросы, касающиеся формирования необходимой среды для привлечения инвестиций в областях Армении в текущем году, осуществляемых по разным направлениям реформ, возможностей инфраструктурных программ. Была затронута также и ситуация, сложившаяся в связи с бойнями. Были обсуждены вопросы сотрудничества между областными администрациями и государственными ведомствами.

Премьер-министр Пашинян отметил важность скоординированной работы и отметил, что от текущего управления нужно перейти к стратегическим решениям, и задачи на 2020 год должны исходить именно из этой логики.