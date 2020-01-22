Арарат Мирзоян объявил предупреждение Алену Симоняну

Председатель Национального собрания РА Арарат Мирзоян объявил предупреждение вице-спикеру парламента Алену Симоняну. Как передает Арменпресс, на заседании 22 января Мирзоян не отметил, почему было сделано предупреждение.

“Хочу, согласно регламенту, объявить предупреждение депутату Алену Симоняну.

На заседании 22 января председатель НС объявил предупреждение также и главе фракции “Просвещенная Армения” Эдмону Марукяну.

“Господин Марукян, господин Рубинян внимательно слушал Вас. Господин Марукян, то, что сделали Вы сейчас, было некорректно, Вам объявляется предупреждение”, - отметил председатель НС. Эдмон Марукян написал на своей странице в Facebook, что предупреждение, сделанное ему, было односторонним.