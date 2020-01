Альбом Селены Гомес Rare возглавил чарт Billboard 200

Альбом Rare американской певицы Селены Гомес возглавил музыкальный чарт Billboard 200. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Billboard.

За первую неделю было продано 112 тысяч копий сборника. Это позволило исполнительнице обогнать альбом рэпера Roddy Ricch "Please excuse me for being antisocial".

"Огромное спасибо за то, что вы помогли случиться этому моменту, о котором я ниокгда не забуду", — написала в инстаграме поп-звезда, обращаясь к поклонникам.

Селена Гомес не первый раз покоряет престижный хит-парад. Так, ее альбомы Revival и Stars dance заняли первое место в 2015 и 2013 годах соответственно.

В течение недели аналитики музыкального чарта Billboard 200 оценивают самые популярные пластинки недели в США по нескольким критериям, в том числе по количеству купленных копий и в магазинах, и в сети.