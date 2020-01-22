Армен Саркисян примет участие в международной конференции, посвященной Холокосту

Президент Республики Армения Армен Саркисян по приглашению президента Государства Израиль Реувена Ривлина 22 января выедет в Израиль для участия в 5-й Международной конференции, посвященной Холокосту. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Конференция “Вспоминая Холокост, борясь против антисемитизма” пройдет в мемориальном комплексе, посвященном памяти жертв Холокоста Яд Вашем. Она ознаменует 75-летие освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау и подтвердит послание, что антисемитизм в нынешнем мире не должен иметь места.

В Международном центре Яд-Вашема почтить память жертв Холокоста соберутся главы более 40 государств мира, в том числе президенты России, Франции, Германии, Италии, Финляндии, Португалии, Швеции, Венгрии, Словакии, Исландии, высокопоставленные чиновники других стран.

Главы государств возложат венки к Мемориалу восстания в Варшавском гетто, автором которого является всемирно известный еврейский скульптор и художник Натан Раппорт.

Форум проходит под высоким патронатом президента Государства Израиль Реувена Ривлина, организован Фондом “Всемирный форум памяти Холокоста” под руководством ученого и филантропа Моше Кантора в сотрудничестве с Ядом Вашемом.

В Иерусалиме президент Армении проведет двусторонние встречи с руководителями нескольких стран-участниц форума. Президент Саркисян встретится также и с президентом Израиля Реувеном Ривлином, председателем Кнессета Юлием Эдельштейном и другими должностными лицами, посетит армянскую патриархию Иерусалима.

Президент Армении посетит также и научно-образовательные учреждения Израиля.