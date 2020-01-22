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Достраивается колокольня церкви Сурб Аствацацин Вардениса

Достраивается колокольня церкви Сурб Аствацацин Вардениса

На средства жителя Вардениса, благотворителя Вардана Будояна, последний этап восстановления церкви Сурб Аствацацин Вардениса дошел до колокольни, которая более 100 лет находилась в недостроенном состоянии.

Как сообщили Арменпресс в Гегаркуникской епархии ААЦ, в 2020 году планируется освящение колокольни.

“Строительство колокольни для меня не было самоцелью. Это большая честь для меня, и этим  я преподнес свой подарок церкви Вардениса и Варденису. Надеюсь, что достроенная колокольня вместе с нашей церковью станет местом сплочения и благословения”, - отметил меценат Вардан Будоян.

“Восстановлением колокольни в первую очередь был обобщен архитектурный облик церкви Сурб Аствацацин Вардениса, за что я хочу выразить нашу благодарность благотворителю Вардану Будояну. В 2020 году, после освящения колокольни, мы колоколами призовем людей в церковь, услышав звон колоколов, люди будут знать, что служится церковный обряд. Таким образом, в Варденисе мы сможем обобщить всю символику армянской церковной культуры”, - отметил духовный пастырь церкви Сурб Аствацацин Вардениса иерей Тарон Унанян.

Церковь Сурб Аствацацин Вардениса была построена в 1902 - 1912 годах.

Хосров Хлгатян




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