Достраивается колокольня церкви Сурб Аствацацин Вардениса

На средства жителя Вардениса, благотворителя Вардана Будояна, последний этап восстановления церкви Сурб Аствацацин Вардениса дошел до колокольни, которая более 100 лет находилась в недостроенном состоянии.

Как сообщили Арменпресс в Гегаркуникской епархии ААЦ, в 2020 году планируется освящение колокольни.

“Строительство колокольни для меня не было самоцелью. Это большая честь для меня, и этим я преподнес свой подарок церкви Вардениса и Варденису. Надеюсь, что достроенная колокольня вместе с нашей церковью станет местом сплочения и благословения”, - отметил меценат Вардан Будоян.

“Восстановлением колокольни в первую очередь был обобщен архитектурный облик церкви Сурб Аствацацин Вардениса, за что я хочу выразить нашу благодарность благотворителю Вардану Будояну. В 2020 году, после освящения колокольни, мы колоколами призовем людей в церковь, услышав звон колоколов, люди будут знать, что служится церковный обряд. Таким образом, в Варденисе мы сможем обобщить всю символику армянской церковной культуры”, - отметил духовный пастырь церкви Сурб Аствацацин Вардениса иерей Тарон Унанян.

Церковь Сурб Аствацацин Вардениса была построена в 1902 - 1912 годах.

Хосров Хлгатян