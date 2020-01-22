В судебной практике повсеместны грубые нарушения прав человека: доклад омбудсмена

Защитник прав человека опубликовал внеочередной доклад об отсутствии механизмов восстановления права в случае нарушения требования рассмотрения дела в разумные сроки.

Как сообщает Арменпресс, омбудсмен Армении Арман Татоян на своей странице в Facebook написал, что в судебной практике повсеместны грубые нарушения прав человека в связи с расследованием дела в разумные сроки.

“Люди оказываются в судебной волоките и просто не могут восстановить свои права. Действующие механизмы восстановления права абсолютно неэффективны или вообще не действуют”, - написал Татоян.

Омбудсмен отметил, что в связи с этими вопросами он обратился также и в Конституционный суд.

Со всем докладом можно ознакомиться по следующей ссылке: