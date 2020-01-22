За полгода полуостров на озере Севан посетили 158 тысяч 162 туриста

В июне - ноябре прошлого года полуостров на озере Севан посетили 158 162 туриста.

Как сообщил Арменпресс ответственный работник информационного бюро по туризму Севана Давид Торосян, который уже 5-й год, в летние и осенние месяцы посредством мобильного офиса, расположенного на территории Севанского полуострова, организовывает информационные работы. Летом и осенью услугами мобильного информационного офиса воспользовались 5082 туриста. Этот показатель больше показателя прошлого года, примерно на 2000. 4110 туристов получили туристическую информацию, 912 – общую.

Кстати, наибольшее число туристов было зарегистрировано в августе - 1246, 979 туристам была предоставлена туристическая информация, а 267 – общая. По сравнению с прошлым годом, по странам туристов, зафиксированы существенные сдвиги. Так, если в 2018 году пятерку стран приехавших туристов возглавляли прибывшие из Польши 416 человек, то в 2019 году первое место заняли прибывшие из Франции 548 человек.

В 2018 году среди стран, занявших места со второго по пятое были Франция - 373, Германия - 298, Российская Федерация - 190, Иран - 188, в 2019 году было зафиксировано следующее: Италия -459, Польша - 405, Бельгия - 397, Испания - 316. К услугам центра обратились 2783 мужчин, 2299 женщин.

По возрастным показателям самыми активными были туристы за 61 - 1972 или 38.8% , этот показатель вырос на 8% по сравнению с 2018 годом. Как показывает статистика за пять лет, зафиксирован резкий спад туристов из Ирана. Нам кажется на это есть три причины: во-первых, в Иране серьезно работают туроператоры Грузии и Азербайджана, которые предлагают сравнительно более доступные цены, во-вторых, глубоко муссируется антиреклама Армении, в-третьих, для выезда из Ирана в качестве туриста государство разрешает обмен максимум 500 долларов, что делает невозможным путешествие в Армению”, - отметил Давид Торосян.

Большинство пользователей услугами офиса – англоязычные - 3072 человека, за ними следуют франкофоны, их число – 1598 человек. Тройку замыкают русскоязычные, число которых – 412. Эта тройка превалировала и в 2018 году.

Конечно, было и немало туристов или посетителей, которые посетили территорию полуострова, не воспользовались услугами офиса, самостоятельно организовали свою программу. В июне -ноябре это число составляло 158 тысяч 162, подавляющее большинство из которых - прибывшие из Европы 26 тысяч 256 туристов. Подводя итоги основного туристического периода, Давид Торосян добавляет, что в этом году поток был довольно большим. “Если в 2015 году Севанский полуостров посетили 21 527 туристов, в 2016 году - 32 878, в 2017 году - 83 044, в 2018 году - 131 229, то в 2019 году - 158 162 туриста. Информационным офисом были предоставлены следующие услуги: предоставление глобальной информации, также и о городе Севан и прилегающих общинах, составление карты туристических направлений для лиц, не воспользовавшихся услугами туроператоров, предоставление туристам бесплатных карт, буклетов, путеводителей на разных языках, бронирование гостиниц, коттеджей, ресторанов, бронирование такси и средств водного транспорта, а также функция гида на бесплатной основе”, - заверил Давид Торосян.

Хосров Хлгатян