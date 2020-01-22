«Между небом и землей»: Земля- Китай, а Армения - небо

Салон-магазин произведений армянских художников ручной работы, где туристы со всего мира нашли интересные и неповторимые сувениры, стало поводом для создания армяно-китайской семьи. Директор салона-магазина, искусствовед Ани Маргарян даже не думала о женитьбе с иностранцем и переезде в другую страну, но, как говорится, любовь - это самый красивый способ, который объединяет не только сердца, но и страны и культуры.Ани называет свою нынешнюю ситуацию "между небом и землей". Земля Китай, а небо - Армения. Она живет на земле, но стремится к небесам, для достижения которых, в первую очередь, надо твердо стоять на ногах в новой стране, Китае. Ани рассказывает о своей работе, семье, переезде в Китай, о сходствах и различиях армян и китайцев.

О чем говорит салон-магазин

В салоне-магазине я представляла более 133 ручных работ армянских художников. Правда, мне пришлось закрыть его, потому что им было трудно управлять из Китая, но и сейчас я делаю все возможное, чтобы распространять армянскую культуру - миниатюру, костюмы, современное искусство. Выставочный зал также стал учебным центром, где специалисты сферы преподавали армянское вышивание, армянскую миниатюру, армянское ковроткачество.

Я больше всего скучаю по этой атмосфере. Мы стали с мастерами одной семьей. По сей день я поддерживаю связь со многими. В одном уголке моего сердца я надеюсь, что в будущем появится возможность вновь открыть выставочный зал.

Поездка в Китай и любовь

Мои близкие друзья, которые знают нашу историю любви, рекомендуют написать книгу об этом, говорят, что она может стать сценарием для фильма. Я уже начала писать, посмотрим, что будет.

Выставочный зал стал поводом для нашей встречи. Мой муж и его коллеги - преподаватели Нанкинского университета, посетили нас, чтобы купить армянские сувениры. Он купил сувениры на довольно большую сумму, я была очень рада и взволновано звонила мастерам, чтобы сообщить им новость.

Я думала, что крупная покупка связана с интересом к армянскому искусству, но через некоторое время выяснилось, что мой будущий муж был очарован мною.

Должна признаться, что когда они покинули выставочный зал, я забыла о них. Через месяц на официальный адрес выставочного зала пришло письмо на китайском, которое я долго переводила. Письмо было написано моим будущим мужем. Он приглашал меня в Китай, чтобы представить армянское искусство через лекции и изделия моей галереи. Я думала, что это была шутка, но потом получила официальное приглашение. Только после отъезда в Китай я поняла, через какие трудности пришлось пройти моему будущему мужу, чтобы организовать все это. Он сделал это, чтобы встретиться со мной.

Мы общались с ним через телефонного переводчика, пока я не начала изучать китайский язык. Трудно было признать, что я его уже люблю, потому что всегда была убеждена, что мне нужно соединить мою жизнь с армянином. Но когда вы встречаете кого-то, кто полностью заполняет вас и даже культурные и языковые различия не мешают взглядом понимать друг друга, понимаешь, что Бог все свыше определил. Мне очень повезло, что мой муж тоже христианин, очень хорошо знает армянскую культуру, историю, любит и уважает армян, моих родителей, мою семью, моих друзей, он придает мне крылья, чтобы идти вперед.

Я живу в Китае более двух лет. Это было очень трудное решение. Я никогда не представляла себя вне Армении, но я выбрала путь любви. Я думаю, что это правильный выбор. Хотя эта дорога каменистая, но, встречая каждый камень, ты узнаешь что-то новое, меняешься к лучшему, становишься более заботливым, мудрым и осторожным. Пока я не встретила своего мужа, я была самодовольной и эгоистичной. Когда я увидела насколько он заботлив и предан своим родителям, сестрам, друзьям и мне, я изменилась.

Ради любви и семьи я в Китае, но мы никогда не упускаем возможность приехать в Армению. Я очень скучаю по своей стране, похожей на которую нет.

Особенности народов

У нас много культурных различий, но это не помешало мне полюбить Китай, который пока еще для меня новый мир, и я открываю его день ото дня. И армяне, и китайцы придают большое значение воспитанию ребенка, роли бабушки и дедушки в семейной жизни. Когда дело доходит до торговли и экономики, китайцы могут отложить в сторону политические и исторические разногласия. Мой муж считает, что мы, армяне, часто боимся поступать неправильно, поэтому мы не делаем попыток. По мнению китайцев, любая ошибка открывает новую возможность, поэтому они намного спокойнее и часто создают впечатление, что они холодны и безразличны.

Китайцы могут наслаждаться каждой мелочью. Они любят изучать разные культуры, избегают острых определений. Они не видят проблем в браке с иностранцами. Они с нетерпением ждут ребенка, рожденного от этого единства, и думают, что такие дети намного красивее и рождены под счастливой звездой. Они особенно уважают тех чужаков, которые говорят по-китайски, никогда не поправляют, даже благодарят их.

Мы ошибаемся, считая, что Китай - дешевая страна. Я не чувствую этого в стране, где ритм очень быстрый, и в соответствии с этим такси, почтовые службы, скоростные поезда, быстрые платежные системы. Люди спешат, но выражение лица у них мирное. Они внешне спокойны и сохраняют свои нервы. Чего нельзя сказать о нас. На нашем лице написано то, что мы чувствуем и думаем.

Я должен сказать, что китайцы действительно долгожители. Отцу моего мужа 98 лет, а его матери - 86. Мать моего мужа очень любит меня, всегда обнимает меня, когда я с ней встречаюсь.

Деятельность в Китае

Мы делаем разные проекты с моим мужем. В 2018 году мы пригласили сюда группу армянских художников. Они жили и работали в Китае пятнадцать дней. Есть планы открыть Армянский Центр, и мы над этим работаем. После окончания здесь аспирантуры я смогу сделать все это более эффективно. Мы стремимся быть полезными и поддерживать наших студентов в меру своих возможностей.

Рождение ребенка и материнская радость

Мой ребенок армянин, носит армянское имя Арег. Мы были обвенчаны в Армянской Апостольской Церкви. Арегу скоро будет один год. Мой муж говорит, что ребенок должен говорить по-армянски, переводить, что мы с мамой говорим о нем (в шутку). Я думаю, мои родители сделают все возможное, чтобы Арег выучил армянский язык, где и в какой стране он хотел бы жить, пусть решит сам. Важно быть здоровым и счастливым.

Анжела Амбарцумян

Фотографии предоставлены Ани Маргарян