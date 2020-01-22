Член сборной Армении по тяжелой атлетике, чемпион мира, Европы и Олимпийских игр Симон Мартиросян претендует на звание “Тяжелоатлет года”.

Как передает Арменпресс, Международная федерация тяжелой атлетики проводит голосование на своем официальном сайте, в числе 5 тяжелоатлетов-претендентов и Симон Мартиросян.

В 2019 году Симон Мартиросян стал чемпионом мира и Европы. В конце прошлого года стало известно, что Мартиросян удостоится и золотой медали 31-х летних Олимпийских игр в Рио, так как допинг-тестер чемпиона Олимпийских игр-2016 Руслана Нурудинова в 2012 году на олимпийских играх в Лондоне был положительным.